شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين «القومية للإنتاج الحربي» و«نت سينك» الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع مصطفى الصادق، رئيس مجلس إدارة مركز نظم المعلومات والحواسب، التابع للهيئة القومية للإنتاج الحربى بروتوكول تعاون مع تامر هدايت، رئيس مجلس إدارة شركة نت سينك الأمريكية.

وأوضح الصادق، أن هدف البروتوكول مد البنية التحتية التكنولوجية اللازمة للمركز بمركز للبيانات ومركز الاتصالات، اللذين سيقدمان خدماتهما إلى وزارة الإنتاج الحربى والهيئة القومية للإنتاج الحربى وشركات ووحدات الإنتاج الحربى، بجانب المشروعات التى يقوم بها المركز مثل: منظومة السلع التموينية، منظومة الحيازة الزراعية، منظومة الحجر الزراعى، منظومة تتبع الدواء، منظومة التأمين الصحى الشامل، منظومة الشهر العقارى، منظومة الضرائب العقارية.

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وأشار هدايت إلى أن البروتوكول يتضمن توريد وتركيب كافة الأجهزة باستخدام أحدث نظم أمن المعلومات وفق أحدث التكنولوجيات فى هذا المجال بجانب الشبكات والسيرفرات وكل ما يخص البنية التحتية بالمركز، لافتًا إلى أنه سيتم الانتهاء من المشروع خلال 6 شهور.

يذكر أن شركة «نت سينك ورك سيلوشنز» أمريكية متخصصة فى تنقية المعلومات وتصميم شبكات الاتصال وإدارة الشبكات وبرامج الأمن وتطبيقاته ولها فروع فى عدد من دول العالم ومنها مصر. من جهة أخرى شهد الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، مراسم حلف اليمين القانونية للوظائف القيادية وفقًا لنص المادة 19 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وتنص على أن يؤدى كل من يعين فى وظيفة من الوظائف القيادية أمام السلطة المختصة حلف اليمين قبل أن يباشر عمله.

وكانت الدكتورة ليلى شحاتة يوسف السيد، تمت ترقيتها إلى درجة رئيس الإدارة المركزية لمتابعة الإنتاج والجودة بالدرجة العالية، لمدة عام اعتبارًا من 23 سبتمبر الماضى بناءً على ما عرضه الوزير وطبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2255 لسنة 2019.