شكرا لقرائتكم خبر عن «المحطات النووية» و«روساتوم» تعقدان منتدى موردي ومقاولي «الضبعة النووي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنطلق فعاليات المنتدى الثانى لموردى ومقاولى مشروع إنشاء محطة الضبعة النووية، بالتعاون بين هيئة محطات الطاقة النووية ومؤسسة «روساتوم» الحكومية الروسية، بعد غد، بمشاركة ما يقرب من 500 من كبرى الشركات المصرية والعالمية.

ويُعقد المنتدى كجزء من المعرض والمنتدى الصناعى والتكنولوجى الدولى تحت عنوان «الأسبوع الصناعى الكبير» الذى سيتم عقده فى القاهرة كأول معرض من نوعه تقيمه روسيا خارج أراضيها، ومن المتوقع أن يشارك فى المنتدى قيادات من هيئة محطات الطاقة النووية المصرية، ووزارة الكهرباء المصرية، والقسم الهندسى من مؤسسة روساتوم، والمصمم والمقاول العام لأول محطة للطاقة النووية فى البلاد، بالإضافة إلى عدد من الشركات الأجنبية، الموردين والمقاولين المحتملين لإنشاء مشروع محطة «الضبعة» النووية.

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وسيتم خلال المنتدى التعرف على معلومات حول المناقصات الحالية والمستقبيلة لمشروع محطة «الضبعة» النووية فى مصر، والتعرف على نظام المشتريات التابع لمؤسسة روساتوم الحكومية، وعقد اجتماعات عمل فردية مع ممثلى المؤسسات النووية الروسية المشاركة فى المشروع، وكذلك تلقى إجابات على أسئلة حول المشاركة فى بناء المحطة.

وقال النائب الأول لرئيس المؤسسة الحكومية الروسية فورميكا، المنظم الرسمى لمؤتمر أسبوع الصناعة، أنتون أترشكين، إن مشروع الضبعة يعد واحدا من المشاريع الكبرى ذات التقنيات العالية التى يتم تنفيذها على أرض مصر، كما تعد مؤسسة «روساتوم» مؤسسة عالمية رائدة فى مجال الصناعة النووية، متابعاً: «أنا واثق تماما من أن منتدى الموردين النوويين سيصبح حدثا عالميا بحق، لا يجذب رجال الأعمال المصريين فحسب بل أيضا الموردين والمقاولين من دول أخرى».

وأشار نائب رئيس شركة أتوم ستروى، المسؤولة عن بناء محطة الضبعة النووية، جريجورى سوسنين، إلى أنه للعام الثانى على التوالى تعقد مؤسسة «روساتوم» منتدى للموردين والمقاولين لمشروع بناء الضبعة، وذلك لأهمية الدور الذى تلعبه مثل هذه الفعاليات فى التواصل مع الشركات المحلية والعالمية فى آن واحد، حيث أظهرت نتائج العام الماضى أن المشاركة فى هذه الفعالية أتاحت للموردين المحتملين فرصة كبيرة لفهم نظام مشتريات «روساتوم» بشكل أفضل، وكذلك تحديد إجراءات الشراء الحالية والمستقبلية بشكل أفضل فى إطار تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية، بالإضافة إلى أن المنتدى يعد فرصة ممتازة للشركات المصرية للتواصل المباشر مع ممثلى شركات «روساتوم» المشاركة فى المشروع.

وقالت مديرة معرض «الأسبوع الصناعى الكبير»، إيلينا سوفوروفا: «بالنسبة للبلد المضيف مصر، هذا هو فى الواقع أول موقع صناعى شامل فى البلاد، ولذلك هناك اهتمام كبير ليس فقط من المشاركين الروس، ولكن أيضا من الشركات الصناعية المصرية وغيرها من الشركات الأجنبية الممثلة فى هذه المنطقة».