شكرا لقرائتكم خبر عن «أسوان» تتسلم الجائزة العالمية ضمن أفضل 10 مدن للتعلم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسلم اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، الجائزة العالمية بعد اختيار مدينة أسوان ضمن أفضل 10 مدن للتعلم لعام 2019، فى الاحتفال الرسمى للمؤتمر السنوى الدولى لشبكة مدن التعلم، والذى نظمه معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة «UIL» التابع لمنظمة اليونسكو، بمدينة ميدلين الكولومبية، بحضور رئيس كولومبيا إيفان دوكى والدكتورة ملك زعلوك، مدير معهد التعلم لمنطقة الشرق الأوسط، والسفير سامى سالم سفير مصر لدى كولومبيا، وفدريكو جوتيريز عمدة مدينة ميدلين، بجانب أعضاء شبكة مدن التعلم وممثلى 159 دولة على مستوى العالم، وعدد كبير من ممثلى وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية وغير الحكومية والشركات متعددة الجنسيات.

وأثناء فعاليات المؤتمر قال «إبراهيم» فى كلمته إن عاصمة الشباب الإفريقى، تتطلع دائماً لاستقبال زائريها من مختلف دول العالم.