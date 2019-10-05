شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أبوالعينين: السيسي نجح في وضع قضية سد النهضة على أجندة المجتمع الدولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد محمد أبوالعينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأرومتوسطي، بدعم البيت الأبيض للمفاوضات الجارية بين مصر وإثيوبيا والسودان من أجل التوصل إلى اتفاق تعاون لملء وإدارة سد النهضة الإثيوبي.

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أثنى «أبوالعينين» على بيان البيت الأبيض حول أزمة سد النهضة، والذي أكدت خلاله الإدارة الأمريكية أن لجميع دول حوض النيل الحق في التنمية الاقتصادية والازدهار، ودعت جميع الأطراف إلى إظهار حسن النية من أجل التوصل إلى اتفاق يصون ذلك الحق ويحترم حصة كل دولة في مياه نهر النيل.

وأكد أن بيان البيت الأبيض «يؤكد نجاح الدبلوماسية المصرية في التعامل مع هذا الملف وقوة مصر الدولية، ويأتي نتيجة لجهود الرئيس السيسي في عرض أزمة سد النهضة أمام المجتمع الدولي بالجمعية العامة للأمم المتحدة وتحذيره من خطورة الأزمة على المنطقة ومدي تأثير السد على مصر وتعنت أديس أبابا، والتدخل وحل الأزمة سياسيًا عبر التفاوض بشكل سلمي يحفظ حقوق مصر في حصتها بمياه النيل».

وقال «أبوالعينين» إن «الرئيس السيسي دق ناقوس الخطر بالأمم المتحدة وتحدث بمصداقية كاملة، وعرض وجهة النظر المصرية حول سد النهضة حرصًا على العلاقات القوية بين دول القارة، ولأن الموقف الإثيوبي تجاه الأزمة يعد تعديًا على القوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية الخاصة بالمياه وبدول حوض النيل، وأن الرئيس السيسي حريص على وحدة أفريقيا والتعاون كأبناء قارة واحدة فهو عاشق لأفريقيا».