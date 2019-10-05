شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد.. آخر موعد لمغادرة سائحي «توماس كوك» على نفقة بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنتهى، الأحد، المهلة التى حددتها الحكومة البريطانية لعودة مواطنيها من السائحين التابعين لشركة «توماس كوك» بعد إعلان إفلاسها، والذين انتهت إجازاتهم بالفنادق والقرى السياحية، وذلك على نفقة الهيئة العامة البريطانية للطيران المدنى. وقالت مصادر ملاحية بمطار الغردقة الدولى، أمس، إن بريطانيا أرسلت عددًا من الطائرات بدون ركاب إلى المطار على مدى الأسبوعين الماضيين لنقل ألفى سائح، مشيرة إلى أن أى سائح بريطانى يرغب فى العودة لبلاده بعد هذا التاريخ سيعود على نفقته الخاصة.

من جهته، كشف حسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة شركة «سكاى ماكس» للسياحة، وكيل توماس كوك فى مصر، أن الهيئة العامة البريطانية للطيران المدنى تولت تنظيم مغادرة السياح، مؤكدا أن عودة السائحين الإنجليز لبلادهم من البحر الأحمر انتهت دون أى مشاكل. وأوضح الشاعر أن الهيئة أرسلت للفنادق بأنها ستكون الضامن لكل المستحقات، وأنه لا يجب طلب أى مبالغ من السائحين، لافتا إلى أنه تم إلغاء حجوزات شهر إبريل لعام 2020 لـ25 ألف سائح، مع العلم أن الأعداد المتوقعة لهذا العام كانت تبلغ 100 ألف سائح بريطانى.