شكرا لقرائتكم خبر عن 4 إصابات جديدة بـ«تسمم الفسيخ» في الإسكندرية.. والحصيلة ترتفع لـ53 حالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة مها غانم، مدير مركز السموم في جامعة الإسكندرية، ارتفاع عدد الحالات المصابة بتسمم الفسيخ إلى 53 حالة، تتراوح أعمارهم بين 3 سنوات و55 عامًا، من محافظات البحيرة وكفر الشيخ والإسكندرية، بعد وصول 4 حالات جديدة، السبت.

قالت «غانم»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إنه تم التعامل الطبي مع جميع الحالات فور وصولها إلى المركز بواسطة الأطباء المتخصصين، فيما تم خروج 21 حالة لتحسن حالتهم وتماثلهم للشفاء تماما، مشيرة إلى أن الحالات حصلت على الجرعات اللازمة.

أشارت «غانم» إلى أن المركز لديه مخزون استراتيجى آمن من أمصال التسمم بعد تدبير 18 أمبولًا من وزارة الصحة والسكان موجودة حاليًا في المركز، ما يكفى لعلاج حالات إضافية، مؤكدة أن «الوضع آمن».