شكرا لقرائتكم خبر عن "المعلومات الدوائية" يحذر من استخدام الأدوات المنزلية فى تناول الأدوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر مركز المعلومات الدوائية بوزارة الصحة والسكان من استخدام الادوات المزلية لتناول الأدوية وخاصة أدوية الشرب لعدم دقتها فى تقدير الجرعات وهو ما يتطلب استخدام السرنجات الفموية أو المكيال الموجود مع المستحضر .

وقال مركز المعلومات الدوائية بوزارة الصحة: " ينبغى الاطلاع على النشرات الداخلية لكل مستحضر قبل الإستعمال بالإضافة إلى الالتزام بتعليمات الطبيب وكذلك الجرعات المقررة" .

وأضاف مركز المعلومات الدوائية أن الأدوية مهمة والالتزام بالجرعات يتطلب الحرض الشديد على تناولها فى مواعيدها الرسمية مضيفا أنه يجب وضع الأدوية فى درجة حرارة مناسبة لعدم فسادها