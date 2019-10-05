شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق أسامة ربيع: قناة السويس الممر الأهم والآمن فى العالم أجمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن لقاءه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، جاء لمتابعة مجريات الأمور في قناة السويس وعبور السفن، وتم طمأنته أن عدد السفن فى زيادة مستمرة، وطمأنته حول هيكلة الشركات والتطورات التى تحدث بها.

وأضاف الفريق أسامة ربيع، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامى نشأت الديهى، على فضائية "TEN"، اليوم السبت، أن قناة السويس هى الممر الأهم والأمن فى العالم أجمع.

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وأشار رئيس هيئة قناة السويس، إلى أن هناك 19 ألف سفينة مرت في القناة خلال العام الحالي، وهناك 1.2 مليار طن بضائع مرت بالقناة، وهناك نحو من 60-70 سفينة تمر بالقناة يوميًا، مشددًا على أن عوائد القناة فى زيادة مستمرة.