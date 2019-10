شكرا لقرائتكم خبر عن العالم يحتفل بالذكرى الـ 57 لصدور أول فيلم لـ"جيمس بوند" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل العالم اليوم بالذكرى ال57 لصدور أول فيلم لشخصيه جيمس بوند 007 الشهيرة و الذى عرض لأول مرة فى 5 أكتوبر عام 1962.

حيث عرض فيلم DR. NO فى دور العرض العالميه يوم 5 اكتوبر عام 1962 ، و من وقتها تم انتاج 25 فيلم لشخصيه جيمس بوند ، اخرهم فيلم " No Time to Die" المنتظر عرضه يوم 13 فبراير عام 2020 في دور العرض السينمائي.