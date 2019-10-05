ضبط سجائر إلكترونية مع راكب بمطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد: احبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب كمية من السجائر والشيش الإلكترونية ومستزماتها، داخل حقائب راكب مصري قادم من الكويت، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه. وذكرت مصادر، أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب طائرة النيل القادمة من الكويت، اشتبه محمد حسن مأمور الجمارك في الراكب "م. ف. ع" مصري الجنسية، يحمل عربة حقائب عليها ثلاثة حقائب كبيرة الحجم، بالتفتيش تبين وجود 103 سجائر إلكترونية و62 شيشة إلكترونية و31 علبة مستلزمات شيش وعدد 69 زجاجة زيت شيشة أحجام مختلفة مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه. قرر إبراهيم عبد اللطيف، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي.

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