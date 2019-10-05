محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
طالب المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، بتمثيل مشرف للمرأة المصرية عامة والوفدية خاصة في الاستحقاقات الانتخابية سواء المجالس المحلية أو مجلسي النواب والشيوخ خاصة أنها أمام استحقاق دستوري بألا يقل تمثيلها على 25%.
جاء ذلك خلال مؤتمر تدشين المحطة الثانية لمبادرة "الوفد مع المرأة" فى مدينة بورسعيد الباسلة، المنعقد مساء السبت، بحضور قيادات الوفد.
وأشار "أبو شقة" إلى أنه تصدى بقوة لمطالبات تقليل نسبة تمثيل المرأة في البرلمان عن 25 في المئة، موضحًا أنه كان يطالب بنسبة أعلى من ذلك.
وأوضح "أبو شقة"، أن تاريخ المرأة المصرية مشرف لأنها وقفت إلى جانب الرجل في ثورة 1919 واستشهدت في تلك الثورة، مشيرًا إلى أن سيدات الوفد الرائدات صفية زغلول وهدى شعراوي أثبتن جدارة فائقة، وأن المرأة حققت نجاحًا في جميع المجالات على مر التاريخ.
كانت هذه تفاصيل خبر "أبوشقة": نريد تمثيل مشرف للمرأة الوفدية في البرلمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.