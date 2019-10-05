انطلاق فعاليات تدشين مبادرة "الوفد مع المرأة" بحضور أبوشقة- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

انطلقت مساء اليوم السبت، بمحافظة بورسعيد، فعاليات مبادرة "الوفد مع المرأة" التي دشنها حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس الحزب، والتي تأتي استكمالًا لفعاليات المبادرة الرئيسية "الوفد مع الناس"، بهدف تمكين المرأة في شتي نواحي الحياة.

وبدأ المؤتمر الجماهيري بعزف السلام الوطني، وبحضور المستشار بهاء الدين أبوشقة شقة، رئيس الحزب، والنائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، والنائب فؤاد بدراوي سكرتير عام الحزب، والدكتور ياسر الهضيبي وطارق سباق نواب رئيس الحزب، ومواهب الشوربجي رئيس اتحاد المرأة الوفدية، وأميرة أبو شقة، المنسق العام للمبادرة.

وقال المهندس حمدي قوطة، رئيس لجنه الصناعة والتجارة بالحزب وعضو الهيئة العليا، إن المبادرة تأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي أطلق على عام 2017 هو عام المرأة، تكريمًا للدور البطولي الذي تلعبه دائمًا في الدفاع عن وطنها أمن مستقر.

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وشدد "قوطة"- خلال كلمته على هامش فعاليات المبادرة- على أهمية دور المرأة في مسيرة الحياة، وحرصها الدائم لإعداد جيل قادر على تحمل المسئولية والدفاع عن الوطن، مهما كان الثمن، مؤكدًا أن المرأة المصرية أثبتت بما لا يدع مجالًا للشك أو الجدال جدارتها ووطنيتها في مختلف المواقف وتلبيتها لنداء الوطن.

وأضاف رئيس صناعة الوفد، قائلاً: "لا يمكن أن يغفل التاريخ الدور البطولي الذي قامته به المرأة المصرية بصفه عامه، والمرأة البورسعيدية بصفه خاصة ضد جيوش العدوان الثلاثي عام 1956م، والتي كان لها الفضل في دحر المحتل الاجنبي عن أرض المحافظة".

ووجه المهندس حمدى قوطة، الشكر لكل من عمل على إنجاح المبادرة بالمحافظة، لافتًا إلى أن حضور الآلاف من أهالي بورسعيد لمشاركة الوفديين مبادرتهم، يؤكد أن تلك المحافظة الباسلة ستظل أبد الدهر تلبي النداء الوطني في جميع المحافل وفي مختلف الأوقات.