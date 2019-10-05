سقوط "الأصفر".. ضبط مسجل خطر بحوزته فرد خرطوش بالشرابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

ضبطت الأجهزة الأمنية، مسجل خطر، شهرته "الأصفر"، بحوزته فرد خرطوش و7 طلقات في الشرابية.

المتهم يدعى "محمد أ"، مسجل خطر فئة "ج"، تخصص سرقات عامة، سابق ضبطه في ٣١ اتهامًا آخرهم حيازة مخدرات، ضبطه المقدم أحمد الكيلاني، رئيس مباحث قسم شرطة الشرابية، والنقيب إسلام فهمي، معاون المباحث، بحوزته سلاح ناري فرد خرطوش، و٧ طلقات.

وبمواجهته أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، والعميد عبد العزيز سليم، رئيس مباحث قطاع الشمال، اعترف بحيازته للسلاح بقصد الدفاع عن النفس.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله العميد أحمد صفوت، مأمور قسم شرطة الشرابية، إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.