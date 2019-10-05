أكدا استمرار التعاون بينهما.. النائب العام يستقبل رئيس المحكمة الدستورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:
استقبل النائب العام المستشار حمادة الصاوي، اليوم السبت، رئيس المحكمة الدستورية العليا، ووفدًا رفیع المستوى من نواب رئيس المحكمة، ورئيس هيئة المفوضين لديها؛ بمناسبة توليه منصبه.
ووفق بيان صادر عن النيابة العامة، أكدا الطرفان على استمرار التعاون المثمر بين النيابة العامة والمحكمة الدستورية العليا، وضرورة توفير سُبل التكامل بين الجهات القضائية المُختلفة.
وفي ختام الاجتماع، أهدى النائب العام درع النيابة العامة لرئيس المحكمة الدستورية العُليا.
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