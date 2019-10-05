اكتشفوا مقبرة فرعونية.. ضبط تشكيل عصابي ينقب عن الآثار بالجيزة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

ضبطت قوات الأمن، تشكيل عصابي مكون من 4 عناصر، بعد تنقيبهم عن الآثار في منطقة الجيزة، واكتشاف مقبرة أثرية.

وتوصلت جهود قطاع الأمن الوطني، إلى اضطلاع تشكيل عصابي يضم 22 عنصرًا، بالتنقيب عن الآثار بطريقة غير شرعية بالقرب من المنطقة الأثرية بالجيزة، وتمكنوا من اكتشاف مقبرة أثرية ترجع لعصر الأسرة الرابعة الفرعونية، واستخرجوا بعض محتوياتها لاستخدامها في عملية الترويج لبيعها.

وتمكنت قطاعات وزارة الداخلية المعنية، من ضبط 4 عناصر من التشكيل، عثر بحوزتهم على القطع الأثرية التي تمكنوا من استخراجها من المقبرة، وتبين أنها عبارة 193 تمثالًا، بالإضافة إلى تابوت حجري كبير الحجم.

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وحددت الجهات المعنية، موقع المقبرة والتحفظ عليها، وإخطار النيابة العامة ووزارة الآثار لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة المنظمة بشتى صورها وأشكالها، وبخاصةً الجرائم المرتبطة بالحفاظ على ثروات البلاد وتراثها القومي.