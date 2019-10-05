نشرة الحوادث المسائية.. إحالة محافظ المنوفية للمحاكمة ومقتل شاب في الوراق

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم السبت، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

العثور على جثة شاب مخنوقا أمام عقار في الوراق

عثرت قوات الأمن بالجيزة، على جثة شاب مجهول الهوية أمام عقار بمنطقة الوراق.

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تجديد حبس "نائب الرشوة" وآخرين 45 يومًا على ذمة التحقيقات

جدد قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة، حبس النائب صلاح عيسى، وآخر، 45 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بـ"تقديم وطلب وتلقي" رشاوى بقيمة مليوني جنيه؛ نظير استخدام نفوذه لدى الجهات التنفيذية في محافظة الإسكندرية لإنهاء تراخيص جبانات "مقابر" على أرض خاصة في حي شرق، في القضية رقم 520 لسنة 2019 حصر أمن دولة.

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المؤبد لعاطلين بتهمة الاتجار في الهيروين بالسلام

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، بالسجن المؤبد للعاطلين لاتهامهما بالاتجار في الهيروين في السلام.

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مصرع طفلة سقطت من البلكونة في المعصرة

كشفت تحقيقات نيابة حلوان تفاصيل مصرع طفلة سقطت من الطابق السادس بمنزلها في المعصرة.

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للمرة الثالثة.. إحالة محافظ المنوفية السابق وآخرين للجنايات بتهمة غسيل أموال

أمرت النيابة العامة، بإحالة هشام عبدالباسط محافظ المنوفية السابق، وأحمد سعيد مالك مركز أونسايس إيجيبت لصيانة السيارات إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامهما بغسيل أموال تقدر بـ28 مليون جنيه.

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الداخلية: ضبط 112 عصابة وكشف غموض 233 جريمة في 30 يومًا

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عدة حملات على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزي الأسلحة النارية، ومكافحة جرائم الاتجار وترويج المواد المخدرة.

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تأجيل محاكمة 37 متهمًا بقضية "فض اعتصام رابعة" لـ 9 أكتوبر

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بطرة، اليوم الثلاثاء، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 37 متهما في "فض اعتصام رابعة العدوية"، لجلسة 9 أكتوبر؛ لندب باحث اجتماعي لبحث حالة المتهم الحدث عمرو ياسين.

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20 يناير.. نظر طعن النيابة على براءة "العادلي" وآخرين في الاستيلاء على أموال الداخلية

حددت محكمة النقض، جلسة 20 يناير 2020 أمام دائرة الثلاثاء (ج)، لنظر طعن النيابة العامة علي حكم براءة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق الصادر في 9 مايو الماضي وآخرين في القضية المعروفة إعلاميا بالاستيلاء على أموال الداخلية.

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المشدد 10 سنوات لـ5 متهمين وبراءة 3 آخرين بقضية "أحداث مجلس الوزراء"

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة كلًّا من محمد مرعي، وأحمد كامل، ومحمد موسى، وإسلام مصطفى، ورشا خالد، بالسجن المشدد 10 سنوات، في إعادة إجراءات محاكمتهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء"، مع إلزامهم متضامنين بمبلغ 17 مليونًا و684 ألفًا و801 جنيه قيمة ما أتلفوه.

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تأجيل محاكمة سعاد الخولي بتهمة غسيل الأموال لـ 10 أكتوبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في طرة، برئاسة المستشار علي الهواري، اليوم السبت، محاكمة سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية سابقا وشريكتها الموظفة بشركة طيران في ارتكاب جريمة غسل الأموال وقيمتها 500 ألف جنيه، لجلسة 10 أكتوبر، لاستكمال المرافعة.

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