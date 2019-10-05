مصر | طفل يلقي بنفسه من الطابق الثالث هربًا من تعذيب والدته وزوجها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طفل يلقي بنفسه من الطابق الثالث هربًا من تعذيب والدته وزوجها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ألقى طفل في العاشرة من عمره بنفسه من شرفة منزله بالطابق الثالث بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية بسبب تعذيب والدته وزوجها له.
تلقى اللواء سعيد شكري مدير إدارة البحث الجنائي بمحافظة الغربية إخطارا يفيد بمصرع الطفل "حسام.أ" 10 سنوات، إثر إلقاء نفسه من شرفة منزله بالطابق الثالث.
وعلي الفور وبالتعامل مع البلاغ المذكور، انتقل إلى مكان الحادث النقيب عمرو منصور والمقدم محمد البرلسى مفتش المباحث، لمعاينة الحادث واللوقف على ملابسات الواقعة.
وأكدت تحريات أنه أثناء تعذيب الأم وزوجها للطفل فر منهم هاربا، وألقي بنفسه من الشرفة في محاولة للهروب من التعذيب، وتم القبض على أم الطفل وزوجها وتم تحرير محضر بالواقعة.
وتم نقل جثة الطفل إلى مستشفى المحلة العام لتوقيع الكشف الطبي عليه واستخراج تصريح الدفن.
كما ألقى طفل مصاب بالإعاقة الذهنية بالسويس، بنفسه من الدور الرابع بمنزله والديه، بشارع أحمد عرابى بحي الأربعين، وتم نقله إلى مستشفى التأمين الصحي.
وكان اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، قد تلقى إخطارا من قسم شرطة الأربعين بقيام الطفل عبد المنعم احمد محمد، 8 سنوات بالقاء نفسه من الدور الرابع بمنزله والديه بشارع احمد عرابى امام مسجد السيد البدوى بسبب اصابته بالاعاقة ذهنية
وقال مصدر طبى بالسويس، إن الطفل تم نقله الى قسم الطوارىء بمستشفى التامين الصحى، مشيرا بان الحادث اسفر عن اصابة الطفل باشتباه بالعمود الفقرى وجرح قطعى بالرأس 5 سم وجرح بالجبهة واشتباه كسر بالقدم اليسرى.