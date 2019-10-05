مصر | طفل يلقي بنفسه من الطابق الثالث هربًا من تعذيب والدته وزوجها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طفل يلقي بنفسه من الطابق الثالث هربًا من تعذيب والدته وزوجها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقى طفل في العاشرة من عمره بنفسه من شرفة منزله بالطابق الثالث بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية بسبب تعذيب والدته وزوجها له.

تلقى اللواء سعيد شكري مدير إدارة البحث الجنائي بمحافظة الغربية إخطارا يفيد بمصرع الطفل "حسام.أ" 10 سنوات، إثر إلقاء نفسه من شرفة منزله بالطابق الثالث.

وعلي الفور وبالتعامل مع البلاغ المذكور، انتقل إلى مكان الحادث النقيب عمرو منصور والمقدم محمد البرلسى مفتش المباحث، لمعاينة الحادث واللوقف على ملابسات الواقعة.

وأكدت تحريات أنه أثناء تعذيب الأم وزوجها للطفل فر منهم هاربا، وألقي بنفسه من الشرفة في محاولة للهروب من التعذيب، وتم القبض على أم الطفل وزوجها وتم تحرير محضر بالواقعة.

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