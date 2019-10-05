مصر | النائب العام يستقبل رئيس المحكمة الدستورية ووفد من النواب (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النائب العام يستقبل رئيس المحكمة الدستورية ووفد من النواب (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل النائب العام المستشار حمادة الصاوي بمكتبه اليوم السبت الموافق 5 أكتوبر رئيس المحكمة الدستورية العليا ووفدًا رفیع المستوى من نواب رئيس المحكمة، ورئيس هيئة المفوضين لديها؛ بمناسبة توليه منصبه، واجتمعوا جميعًا بالقاعة الرئاسية بمكتب النائب العام.

حيث أكدوا على استمرار التعاون المثمر بين النيابة العامة والمحكمة الدستورية العليا، وضرورة توفير سُبل التكامل بين الجهات القضائية المُختلفة.

وفي نهاية الاجتماع أهدى النائب العام درع النيابة العامة لرئيس المحكمة الدستورية العُليا.