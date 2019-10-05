مصر | المشدد 10 سنوات لتاجر الهيروين بالسلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المشدد 10 سنوات لتاجر الهيروين بالسلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بالسجن المشدد 10 سنوات على عاطل، بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة "مخدر الهيروين" بروض الفرج.

وتعود تفاصيل البداية عندما تلقى ضباط مباحث قسم روض الفرج، معلومات تفيد بقيام "حسام.س" 34 عام، بالإتجار في المواد المخدرة، متخذا من دائرة قسم روض الفرج مقر له لتوزيع المواد المخدرة.

وبالتعامل مع البلاغ المقدم، وبجمع التحريات، تأكدت صحة المعلومات الواردة.

وبإعداد الاكمنه اللازمة، وبمداهمته تم القبض عليه وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الهيروين، وذلك أثناء استعداده لترويجها بالمنطقة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية.

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كما عاقبت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المشدد 5 سنوات " لسايس جراج " لحيازته آلف قرص مخدر، بقصد الإتجار فى المواد المخدرة بمنطقة السلام.

كشفت تحقيقات النيابة العامة بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة السلام، تفيد بقيام " وليد.ع" وشهرته "سيد"، بممارسة نشاطا إجراميا، في ترويج والتجار الأقراص المخدرة، متخذا من دائرة قسم شرطة السلام مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وبعمل التحريات اللازمة وتكثيف التحريات تم التأكد من صحة المعلومات الواردة، وبإعداد الأكمنة والاجراءات تم ضبط المتهم وإلقاءالقبض عليه، وبتفتيشه عثر بحوزته على أكثر من ألف قرص مخدر، وبمواجهته امام النيابة اقر بالمضبوطات بقصد الاتجار بها وتحقيق أرباح غير مشروعه، حرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات.