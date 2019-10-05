أخبار مصر | برلماني: مصر ما زالت تحارب عدوا لا يقل خطورة عن حرب أكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: مصر ما زالت تحارب عدوا لا يقل خطورة عن حرب أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب عبدالوهاب خليل، عضو مجلس النواب، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، أنه بعد مرور 46 عاما على انتصارات حرب أكتوبر العظيمة التى حققتها القوات المسلحة وضحت فيها بكل غالى ونفيس للحفاظ على الأرض والوطن، إلا أن القوات المسلحة ووزارة الداخلية لا زالتا حتى اليوم تواجهان حربا لا تقل خطورة عن حرب أكتوبر.

وأضاف خليل، أن القوات المسلحة ووزارة الداخلية لا زالتا تواجهان حربا مع عدو جبان خفى سواء كان فى عمليات إرهابية جبانة تستهدف أبناء هذا الوطن أو حربا فكرية وإعلامية فى الفضائيات المشبوهة المأجورة التى تبث سمومها ليل نهار وتنقل الشائعات والمعلومات المغلوطة لتلوث سمع وبصر وفكر البسطاء من هذا الشعب العظيم، أو من خلال صفحات مشبوهة وغير معلومة المصدر على وسائل التواصل الاجتماعى تبث سمومها ليل نهار من خارج مصر بأسماء مستعارة تنقل معلومات مغلوطة وغير حقيقية لتبث الفتن والشائعات بين ابناء هذا الشعب العظيم، لأن الإرهاب الدولى والمحلى لم ينجح فى اختراق مصر أمنيا أو عسكريا بعد أن تصدت له القوات المسلحة ووزارة الداخلية وقضت على منابعه وأفراده، فيحاول أن يخترقها من وسائل التواصل الاجتماعى بصفحات مشبوهة ومأجورة وممولة.

تابع خليل، أن القوات المسلحة والجهات الامنية اليوم تواجه عدوا شرسا ممول من دول خارجية كثيرة بالاموال والمعدات وتصنع له قنوات فضائية لتبث سمومها وتجند افرادها وتلوث سمع وبصر وعقل شباب مغرر به، وكل هذه الحرب لا تقل خطورة وأهمية عن حرب السادس من أكتوبر الذى كنا نعرف العدو فيها ظاهرا وهو العدو الاسرائيلي، لكن اليوم العدو جهات متعددة ودولا عديدة تريد اسقاط مصر وتشتيتها كما أسقطت العراق ولبنان وسوريا واليمن، لكن مصر قوية بقائدها وقواتها المسلحة وأمنها وشعبها وستظل محفوظة بحفظ الله أمنة مستقرة ولن يقهرها أحد بل هى التى ستقهر أى عدو ولذا سميت القاهرة.