أخبار مصر | أميرة أبوشقة: مبادرة "الوفد مع المرأة" هدفها حل مشكلات النساء على أرض الواقع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أميرة أبوشقة: مبادرة "الوفد مع المرأة" هدفها حل مشكلات النساء على أرض الواقع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الدكتورة أميرة أبو شقة، منسق عام مبادرة "الوفد مع المرأة"، إن تلك المبادرة جاءت بعد النجاح الملحوظ لمبادرة "الوفد مع الناس".

جاء ذلك خلال مؤتمر تدشين المحطة الثانية لمبادرة "الوفد مع المرأة" فى مدينة بورسعيد الباسلة، المنعقد مساء اليوم السبت، بحضور المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، وقيادات الوفد.

وأشارت "أبو شقة" إلى أن المرأة المصرية بما تتحمله من صعوبات ومسئوليات أصبحت هي نبض وشريان المجتمع وليست نصف المجتمع فحسب.

وأوضحت" أبو شقة" أن المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، شكل لجنة لتنسيق المبادرة على أن ترصد مشكلات المرأة في مختلف المحافظات والعمل على وضع حلول لها قدر المستطاع.

ونوهت "أبو شقة" بأنه بعد رصد مشكلات المرأة في عدد من المحافظات لوحظ وجود نوعين من المشكلات إما تكافلية أو التنمية المستدامة، مشددة على أن المبادرة هدفها العمل على أرض الواقع لأنها إذا توقفت إلى حد المؤتمر لن تكون ناجحة.

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ودعت "أبو شقة" رئيس الحزب والقيادات في بيت الأمة إلى تشكيل لجان متابعة لرصد ومراقبة الاستمرارية لمبادرة الوفد مع المرأة حتى لا تكون مبادرة زمنية لكن تعكس رؤية الحزب الذي يقف جنبً إلى جنب مع الدولة المصرية.

من جانبه، دعا المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، حضور مؤتمر تدشين "الوفد مع المرأة" في بورسعيد إلى الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء 6 أكتوبر وكل الشهداء الذين سالت دماءهم دفاعًا عن شرف وكرامة وأمن المواطن المصري.

جاء ذلك خلال مؤتمر تدشين المحطة الثانية لمبادرة "الوفد مع المرأة" فى مدينة بورسعيد الباسلة، المنعقد مساء اليوم السبت، بحضور المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، وقيادات الوفد.

وأوضح "أبو شقة" أن هذا اللقاء تزامن مع المناسبة الوطنية العظيمة التي ردت للمواطن المصري كرامته وللجندية المصرية والجيش المصري شرفه واعتباره.