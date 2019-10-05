أخبار مصر | "اتصالات البرلمان" عن غلق منصات الخليج 365: فيسبوك ترك المضللين وأغلق صفحات الصادقين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "اتصالات البرلمان" عن غلق منصات الخليج 365: فيسبوك ترك المضللين وأغلق صفحات الصادقين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب جون طلعت عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن غلق فيس بوك لصفحات جريدة الخليج 365، يؤكد أن الفريق الفني لموقع التواصل الاجتماعى لم يراع الضوابط والأساليب الصحيحة لتنفيذ إجراءات إغلاق الصفحات المحرضة، ولكنه ترك صفحات الأناضول وقناة الجزيرة وشبكة رصد وغيرها من وسائل الإعلام التركية والقطرية المحرضة على الدولة المصرية، وبعض الدول الشقيقة.

وأضاف "طلعت" في تصريح لـ"الخليج 365" أن فيسبوك لم يتبع المعايير الصحيحة مما جعله ييعد عن الطريق الصحيح، ولم يقم بغلق الصفحات المضلله، ولكن قام بغلق الصفحات التي تقوم بنشر الحقائق والمصداقية، مطالبا إدارة فيس بوك، بضرورة مراجعة سياساتها المعتمدة في متابعة نشاط الصفحات المملوكة لأشخاص أو مؤسسات على موقع التواصل الاجتماعى، وألا تتبع إجراءات جزافية غير احترافية تعد كونها إرهابًا إلكترونيًا وتهديد بإغلاق الصحفات التي لا تروق لفيس بوك، حتى وإن كانت لم تنتهج سلوكًا زائفًا أو تحريضيا، متابعا أن الدليل على ذلك هو إغلاق صفحتى الخليج 365 الرياضى والفجر الفنى، رغم أن محتوى الصفحتين بعيد كل البعد عن السياسة، وهو السبب الرئيسى الذى استندت إليه فريق الدعم الفني لفيس بوك في إغلاق تلك الصفحات.

وتطرق عضو مجلس النواب إلى قناة الجزيرة، أنه رغم اعتذارها في أحدى نشراتها الإخبارية عن إذاعة ونشر فيديوهات مفبركة عبر قناتها وصفحاتها على السوشيال ميديا عن خروج مظاهرات في مصر، إلا أن فيس بوك لم يتخذ أي إجراءات ضدها، ولم تغلق صفحاتها كما فعلت مع جريدة الخليج 365 رغم وضوح سياساتها وأخبارها.

وأصدرت مؤسسة الخليج 365 للصحافة والطباعة والنشر، بيانا توضيحيا، بشأن إغلاق صفحاتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقالت المؤسسة في بيانها: شهد يوم الخميس الماضي حذف الصفحات الرئيسية والمتخصصة لبوابة الخليج 365 على موقع فيسبوك (الخليج 365 والفجر الرياضي والفجر الفني) إلى جانب الحسابات الشخصية لعدد كبير من موظفيها. وأصدرت غرفة الأخبار الرسمية لموقع التواصل الاجتماعي بيانًا صحفيًا أشار إلى "السلوك المزيف المنسق" هو السبب وراء ما حدث.

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ولم تنجح حتى الآن جهود التواصل من جانب الجريدة مع فريق الدعم الفني لموقع فيسبوك للتحقيق في المشكلة.

وصرح فيسبوك بأن أساس تحركاته هو أن الصفحات قد استخدمت للتلاعب وتضليل الآخرين وأنها كانت "تمثل منظمات إخبارية محلية مستقلة"، في حين أن "الخليج 365" هي في الواقع جريدة محلية مستقلة لا تهدف إلى التضليل ولكنها تعبر عن الموقف السياسي الحالي لها وللبلاد. وتعمل "الخليج 365" وفقا لأعلى المعايير الصحفية العالمية، وترى بالتالي أن هذه الاتهامات غير صحيحة.

علاوة على ذلك، أشار البيان الصحفي الصادر عن فيسبوك إلى ما يلي: