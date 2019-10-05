أخبار مصر | هشام يونس لـ 'شبانة': تصريحاتك لا تليق بشخص كان يعمل مع الإخوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هشام يونس لـ 'شبانة': تصريحاتك لا تليق بشخص كان يعمل مع الإخوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد هشام يونس أمين صندوق نقابة الصحفيين، على محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين، في اتهامات وجهها له بالتعاون مع قناة الجزيرة وقنوات تابعة للإخوان.

وقال "يونس" في تصريحات صحفية، إن محمد شبانة كان يعمل في قنوات تابعة للإخوان المسلمين، فيما قبل 30 يونيو، في الوقت الذي كان هو فيه رافضًا لسياساتهم، ودفع الثمن من وقف لراتبه ونقله من مكانه بالأهرام.

وأضاف: "إدعاءك بأني قمت بزيارة الكيان الصهيوني كاذب، فأنا قمت بزيارة فسلطين، بدعوة من اتحاد الصحفيين العرب، وأنا لا أعترف بوجود الكيان الصهيوني من الأساس، وإذا طالبت بالتحقيق معي، فأطالب بالتحقيق مع أيمن عبدالمجيد عضو مجلس النقابة، والذي كان مرافقًا لي في الزيارة".