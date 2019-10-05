أخبار مصر | صفوت العالم يطالب "فيس بوك" بإعادة النظر في إغلاق صفحات الخليج 365

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صفوت العالم يطالب "فيس بوك" بإعادة النظر في إغلاق صفحات الخليج 365 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال الدكتور صفوت العالم، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن بعض الدول تحاول بأذرع خفية إزالة ما يلاحقها في الإعلام من فضائح، وبالتالي من الممكن أن تتطلب من إدارة الفيس بوك حذف الصفحات التي تنشر الحقائق عن تلك الدول بإعتبارها صفحات مسيئة لها.
وطالب أستاذ الإعلام، إدارة "الفيس بوك" بإعادة النظر فيما فعله لأن الدول الإرهابية تنشر الكثير من الإساءات عن مصر على لسان أذرعها الإعلامية مثل "الجزيرة والجزيرة مباشر وقناة الشرق ومكملين"، ولم يتم إتخاذ أية إجراءات ضدها حتى الآن.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن خطوة "الفيس بوك" بإغلاق صفحات المؤسسات التي تفضح الدول الإرهابية، ربما هي خطوة تحذيرية للمواقع المصرية لعدم الحديث عن انتهاكات تلك الدول.
وطالب أستاذ الإعلام، إدارة "الفيس بوك" بإعادة النظر فيما فعله لأن الدول الإرهابية تنشر الكثير من الإساءات عن مصر على لسان أذرعها الإعلامية مثل "الجزيرة والجزيرة مباشر وقناة الشرق ومكملين"، ولم يتم إتخاذ أية إجراءات ضدها حتى الآن.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن خطوة "الفيس بوك" بإغلاق صفحات المؤسسات التي تفضح الدول الإرهابية، ربما هي خطوة تحذيرية للمواقع المصرية لعدم الحديث عن انتهاكات تلك الدول.