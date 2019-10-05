أخبار مصر | رئيس الحركة الوطنية: نعيش ذكرى أعظم نصر في تاريخ العسكرية المصرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الحركة الوطنية: نعيش ذكرى أعظم نصر في تاريخ العسكرية المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، إننا نعيش خلال هذه الأيام أعظم ذكرى في تاريخ العسكرية المصرية بالعصر الحديث ألا وهي ذكرى النصر المبين لقواتنا المسلحة الباسلة على العدو الإسرائيلي في 6 أكتوبر 1973، ذاك النصر الذي أعاد للأمة العربية والإسلامية مكانتها وهيبتها وكان بمثابة درس قاسي للعدو الصهيوني ليتم بعده طرد كل الجنود الاحتلال الصهيوني من كل شبر على الأراضي المصرية.

وأردف اللواء رؤوف السيد علي قائلًا: "بهذه المناسبة التاريخية نتقدم بخالص التهنئة لشعب مصر العظيم ولفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الاعلي للقوات المسلحة ولوزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة ولكل جنودنا وضباطنا البواسل في الجيش المصري بهذه الذكرى العظبمة التي تؤكد صلابة وقدرة المصريين علي فعل ما يظن البعض انه مستحيل وتؤكد ايضًا ارتباطهم بكل شبر في أراضهم على الدولة المصرية".

وأضاف رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية: "القوات المسلحة المصرية سطرت بحروف مضيئة فصلا في تاريخها المشرف عبر نصر أكتوبر عام 1973م، حيث سجلت من خلاله العسكرية المصرية بطولات خالدة، وبعثت برسالة إلى العالم أن الشعب المصري بات له درع وسيف قادر على الدفاع عن أرضه وأمنه وأمانه".

واختتم موجهًا التحية إلى الشعب المصري الذي تضافرت جهوده لدعم أبنائه من القوات المسلحة حتى تحقيق النصر العظيم.