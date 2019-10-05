أخبار مصر | "المصريين الأحرار" يهنئ الرئيس والقوات المسلحة بذكرى انتصارات أكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المصريين الأحرار" يهنئ الرئيس والقوات المسلحة بذكرى انتصارات أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأ حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل الشعب المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة وجميع قيادات وجنود مصر البواسل بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

وقال الحزب في بيان له: إن ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر تستعيد أمجاد أبطالنا وجدارة قواتنا المسلحة وبسالتها في الدفاع عن أراض مصر الغالية.

أضاف: أن القوات المسلحة التي استطاعت منذ عقود مضت أن تحقق هذا النصر هي نفسها القوات المسلحة التي تقف الآن أمام الإرهاب وتحارب أي عدو من الخارج أو الداخل، ولاننسى في هذه المناسبة دور الشرطة المصرية الباسلة التي قدمت العديد من أبنائها فداء لسلامة وطننا الغالي.

واختتم المصريين الأحرار في بيانه: ندعو الله في هذه المناسبة الجليلة التي نتذكر فيها عزتنا ودفاعنا عن كرامتنا ان يحفظ الله رئيسنا المحبوب ويسدد خطاه وأن يحفظ قواتنا المسلحة وشرطتنا وأن تتقدم مصر بسواعد أبنائها في كل المجالات.

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أرسل الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى يهنئه فيها بذكرى السادس من أكتوبر العظيم.

وجاء في البرقية: "أن هذا اليوم أتم الله علينا نعمته وصان كنانته، وحفظ أرضها المقدسة، فصدق وعده ونصر عبده وأعز جنده".

وأضاف: "إنه ليوم خالد مشهود أن تتحرر أرضنا من دنس الاحتلال بأيدي أبنائنا البررة، رجال قواتنا المسلحة الباسلة درع الوطن وسيفه، الذين أقسم كل فرد منهم وآمن أن الوديعة التي استأمنهم الشعب عليها، هي الحفاظ على الأرض والعرض، وأن كل حفنة من تراب مصر، هي كل مصر، وأن اعلام مصر ستظل عالية ترفرف على كل شبر من ترابها، وكانوا الأوفياء بالقسم".

وتابع: "إننا نحنى هاماتنا لشهدائنا البررة الذين جادوا بأنفسهم فداءً للوطن، ولا يزالون يفتدونه بأرواحهم الطاهرة ضد أعداء الحياة وخفافيش الظلام، عازمون على اقتلاع جذورهم من أرض الكنانة، والله لا يصلح عمل المفسدين"، مضيفا: "لقد حرصتم منذ أودعكم الشعب أمانته أن تبقى قواتنا المسلحة قوية مزودة بأحدث الأسلحة والتكنولوجيا، لتبقى مصر آمنة مستقرة تنحني أمامها الجباه إجلالًا وإكبارًا".

ووجه التحية لشعب مصر الأبي بنسيجه الوطني المتماسك، والتحية لصاحب قرار الحرب وبطل السلام، المغفور له الرئيس محمد أنور السادات، طيب الله ثراه، وتحية لشهدائنا الأبرار الذين ما تخلفوا عن عهد وما نقضوا قسمًا.