شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفلسطيني يهنئ السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار هنأ رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس أبومازن، الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ46 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة. قال «أبومازن»، في برقيته التي أرسلها، السبت، إنه «يطيب لنا بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لحرب أكتوبر المجيدة، أن نقدم لكم، باسم دولة فلسطين وشعبها وباسمي شخصيا، أحر التهاني القلبية، داعين الله تعالى أن يعيد هذه الذكرى العزيزة عليكم بموفور الصحة والسعادة، وأن يوفقكم في جهودكم من أجل تحقيق الأهداف التي تتطلعون وشعبكم الشقيق إليها، وصون مكتسباته وإنجازاته في الاستقرار والازدهار، والحفاظ على دور مصر الريادي والقومي في الدفاع عن قضايا أمتنا وفي الطليعة منها قضية فلسطين». أضاف: «نُقدر عاليًا وقوفكم الدائم ودعمكم الأخوي الثابت لشعبنا عبر مسيرة نضاله الطويلة لإنهاء الاحتلال لبلادنا وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف».

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