شكرا لقرائتكم خبر عن حملات ميدانية لضبط منظومة الخبز ومحطات الوقود في الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأست قيادات مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، السبت، حملات ميدانية مفاجئة لضبط منظومة الخبز المدعم وانتظام سير المخابز البلدية وماكينات الصرف، خاصة بعدما ترددت شكاوى من ضعف شبكة السيستم على مستوى المحافظة.

ترأس محمد سعد الله، أحمد وكيل الوزارة، وسليمان الطيب، مدير عام الرقابة التموينية في المديرية، حملة ميدانية لمتابعة الموقف لحظة بلحظة ورصد أي خلل قد ينشأ عن ضعف شبكة السيستم، ومتابعة التعليمات الوزارية المدعمة في هذا الشأن من صرف حصص الدقيق من المطاحن إلى المخابز بسهولة ويسر ومتابعة إنتاج المخابز للخبز المدعم وصرف المقررات التموينية ونقاط الخبز ومتابعة المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع ومتابعة مستمرة للأسواق لتوفير السلع الغذائية والاستراتيجية للمواطنين، وكذلك متابعة محطات الوقود السيارات وتطبيق التسعيرة الجديدة للبنزين ورصد ذلك وإبلاغ غرفة عمليات الوزارة كل ساعتين.

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قال «سعدالله» إن الحملة شارك فيها مديرو 5 ادارات فرعية بالإضافة إلى مدير عام التجارة الداخلية محمد فتح الله وفرق العمل التابعة بالمرور على المطاحن والمخابز والمجمعات الاستهلاكية ومحطات تموين السيارات والأسواق ورصد تام لكافة الأنشطة التموينية بأنحاء المحافظة والتى نتج عنها أن الموقف التموينى بمحافظة الإسكندرية مستقر وآمن، كما أجرى مقابلات مع أصحاب المخابز والمواطنين وتذليل أي عقبات أمام المواطنين الذين أبدوا ارتياحهم لتواجد القيادات بينهم ومازالت الحملات والمتابعات مستمرة.

ففي إدارة تموين وسط برئاسة طه زيتون مدير الإدارة أسفرت الحملة عن 29 محضر بينها 12 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار على سلع غذائية بالأسواق ومحضر توقف مخزن جملة عن العمل دون اذن مسبق من التموين وفى إدارة تموين شرق برئاسة عبدالرازق الطيب مدير الإدارة تم تحرير 90 محضراً بينها 9 محاضر استيلاء على المال العام و12 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن شرائح مختلفة ومحضر انشاء وإدارة ثلاجة بدون ترخيص من الجهات المختصة وحيازة سلع غذائية منتهية الصلاحية وسلع غير مدون عليها بيانات مجهولة المصدر، وفى إدارة تموين العجمى برئاسة محمد الطباخ مدير الإدارة تم تحرير 28 محضرا، وفى إدارة تموين العامرية برئاسة جابر عبدالله مدير الإدارة تم تحرير 51 محضرًا، وفى إدارة تموين المنتزه برئاسة مرتضى احمد مدير الإدارة، أسفرت الحملات عن تحرير 24 محضرًا.

وفى إدارة تموين غرب والجمرك برئاسة خالد عبدالفتاح مدير الإدارة تم تحرير 13 محضرًا بينها محضرين لمحطتين تموين سيارات لعدم الإعلان عن الأسعار الجديدة للبنزين وعدم الإعلان عن أسعار الزيوت والمواد الغذائية داخل المبنى ماركت الخاص بالمحطتين.

قيادات التموين تترأس حملات ميدانية لضبط منظومة الخبز ومحطات الوقود فى الإسكندرية

قيادات التموين تترأس حملات ميدانية لضبط منظومة الخبز ومحطات الوقود فى الإسكندرية

قيادات التموين تترأس حملات ميدانية لضبط منظومة الخبز ومحطات الوقود فى الإسكندرية