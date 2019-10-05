شكرا لقرائتكم خبر عن قنصل مصر بنيويورك يحضر مهرجان «في حب مصر» بكنيسة «ستاتن إيلاند» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى السفير هشام النقيب، القنصل العام لجمهورية مصر العربية في نيويورك، مع أعضاء من القنصلية العامة، السبت، كهنة وأعضاء كنيسة «ستاتن إيلاند».

ألقى «النقيب» كلمة أعرب فيها عن سعادته بحضوره مهرجان الكنيسة السنوي «في حب مصر»، كما قام بجولة في الكنيسة والمعارض المقامة للمنتجات المصرية.