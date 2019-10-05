قنصل مصر بنيويورك يحضر مهرجان «في حب مصر» بكنيسة «ستاتن إيلاند»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
التقى السفير هشام النقيب، القنصل العام لجمهورية مصر العربية في نيويورك، مع أعضاء من القنصلية العامة، السبت، كهنة وأعضاء كنيسة «ستاتن إيلاند».
ألقى «النقيب» كلمة أعرب فيها عن سعادته بحضوره مهرجان الكنيسة السنوي «في حب مصر»، كما قام بجولة في الكنيسة والمعارض المقامة للمنتجات المصرية.
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