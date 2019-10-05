شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي: الجماعات الإرهابية «قطيع لا يفهم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إنه لا يجب أن نشكو أحدًا إلى الله، ولا يجب الاعتراض على أقدار الله، لأنه «فعال لما يريد».

أضاف الجندي، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون» عبر فضائية «dmc»: «سيدنا يعقوب كان بيقول لأبنائه: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون».

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تابع: «صبر جميل مش خاصة برئيس الجمهورية أو ملك أو سلطان أرضي أو مديرك في الشغل، إنما خاصة بالله سبحانه وتعالى».

مضى قائلًا: «الجماعات الإرهابية عبارة عن قطيع لا يفهم، القطيع فهم أن (صبر جميل) معناها الرضاء بما يفعله فيهم رئيس الدولة أو الملك، ولكني أتحدث عن الله».

أردف قائلًا: «القطيع لا يفهم، والشاعر يقول، علينا نحت القوافي من مقاطعها، وما علينا أن تفهم البقر، دي دماغهم مسافرة في حتة تانية».