شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي بعد فشل مفاوضات سد النهضة: ملتزمون بحماية حقوقنا في مياه النيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه يتابع عن كثب نتائج الاجتماع الثلاثي لوزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا لمناقشة ملف سد النهضة الذي لم ينتج عنه «أي تطور إيجابي»، مؤكدًا أن «الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية في مياه النيل».

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أكد السيسي، عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، السبت، أن «الدولة مستمرة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي، وفى إطار محددات القانون الدولى لحماية هذه الحقوق، وسيظل النيل الخالد يجرى بقوة رابطًا الجنوب بالشمال برباط التاريخ والجغرافيا».

كانت وزارة الموارد المائية والري أعلنت، في وقت سابق، السبت، وصول مفاوضات سد النهضة في العاصمة السودانية الخرطوم إلى طريق مسدود، بسبب «تشدد الجانب الإثيوبي».

وأعلن السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، ترحيب مصر بالبيان الصادر عن البيت الأبيض حول الدعم الأمريكي لجهود التوصل لاتفاق في المفاوضات بين كل من مصر والسودان وإثيوبيا.