الأوقاف: صرف 16 مليون جنيه لإحلال وتجديد وترميم بعض المساجد والإدارات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمدت وزارة الأوقاف، اليوم السبت، ستة عشر مليونًا وستمائة وخمسة وستين ألفًا وثلاثمائة وستة وثلاثين جنيهًا لعمليات إحلال وتجديد وصيانة وترميم بعض المساجد والإدارات بالمديريات الإقليمية على مستوى الجمهورية، ضمن خطة العام المالى 2019/ 2020م.
يأتى فى ضوء اهتمام وزارة الأوقاف بالمساجد مبنى ومعنى، وفى إطار خطة الوزارة لإحلال وتجديد وصيانة وترميم بعض المساجد والإدارات على مستوى الجمهورية.
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