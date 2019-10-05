شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: صرف 16 مليون جنيه لإحلال وتجديد وترميم بعض المساجد والإدارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمدت وزارة الأوقاف، اليوم السبت، ستة عشر مليونًا وستمائة وخمسة وستين ألفًا وثلاثمائة وستة وثلاثين جنيهًا لعمليات إحلال وتجديد وصيانة وترميم بعض المساجد والإدارات بالمديريات الإقليمية على مستوى الجمهورية، ضمن خطة العام المالى 2019/ 2020م.

يأتى فى ضوء اهتمام وزارة الأوقاف بالمساجد مبنى ومعنى، وفى إطار خطة الوزارة لإحلال وتجديد وصيانة وترميم بعض المساجد والإدارات على مستوى الجمهورية.