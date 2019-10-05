شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق أسامة ربيع: قناة السويس الممر الأهم والأكثر أمانًا في العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن لقاءه بالرئيس عبدالفتاح السيسي، السبت، جاء لمتابعة مجريات الأمور في قناة السويس وعبور السفن، وتمت طمأنته أن عدد السفن في زيادة مستمرة، وطمأنته حول هيكلة الشركات والتطورات التي تحدث بها.

أوضح «ربيع»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «بالورقة والقلم» على فضائية «TEN»، السبت، أن قناة السويس هي الممر الأهم والأكثر أمانًا في العالم.

أشار «ربيع» إلى أن هناك 19 ألف سفينة مرت في القناة خلال العام الحالي، وهناك 1.2 مليار طن بضائع مرت بالقناة، ونحو 70 سفينة تمر بالقناة يوميًا، مشددًا على أن عوائد القناة في زيادة مستمرة.