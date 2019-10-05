شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم «الممر» في دار الأوبرا احتفالًا بذكرى انتصارات أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعرض المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمي، وبالتعاون مع دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، فيلم «الممر»، مساء الإثنين، على المسرح الكبير داخل الأوبرا، ويعقبه ندوة للحوار مع صناع الفيلم ومبدعيه تقام بالتعاون مع المجلس.

يدور فيلم «الممر» حول بطولات قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف من خلال شخصية نور أحد القادة البواسل، كما يناقش المرحلة الزمنية اعتباراً من عام 1967 حتى بداية الحرب.

الفيلم حقق نجاحًا كبيرًا منذ بدء عرضه، وقام ببطولته عدد من النجوم هم: أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، أمير صلاح الدين، أحمد صلاح حسني، محمد شرنوبي، محمود حافظ، محمد فراج.