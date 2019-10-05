شكرا لقرائتكم خبر عن خبير عسكري: السادات خدع العالم في حرب أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال اللواء عادل العمدة، مستشار أكادیمیة ناصر العسكریة العلیا، إن الرئيس الراحل محمد أنور السادات «سيخلده التاريخ بعد تحقيقه الانتصار في حرب 6 أكتوبر 1973».
وأضاف العمدة، خلال لقائه ببرنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»، السبت، أن «السادات اتخذ العديد من القرارات الجريئة المحددة التي ارتبطت بتخطيط وإعداد جيد عبر تحديد المهام لكل مختص، وتهيئة الرأي العام في الداخل لتقبل الواقع، وتهيئة الرأي العام في الخارج أيضا».
وتابع: «السادات نجح في خداع دول العالم بأن مصر لن تحارب إسرائيل، الأمر الذي أفرز في النهاية انتصارًا ليس له مثيل في العصر الحديث».
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