شكرا لقرائتكم خبر عن سهرة خاصة في ذكرى نصر 6 أكتوبر على الفضائية المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تقدم القناة الفضائية المصرية، مساء السبت، في ذكرى 6 أكتوبر سهرة خاصة عن ذكرى النصر. وتحل النجمة نادية لطفي ضيفة على السهرة التي تذاع في العاشرة مساء. وترأس التليفزيون المصري نائلة فاروق، وترأس تحرير السهرة الفضائية المصرية منى تمام، وإخراج يحيى الفطاطري.

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