شركة مياه القليوبية تنتهى من تطهير بالوعات الصرف استعدادا لموسم الأمطار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مياه القليوبية ، الانتهاء من تطهير بالوعات الصرف الصحى وشنايش الأمطار بالمحافظة، وذلك استعدادا لموسم الشتاء وتحسبا لسقوط أمطار.
من جانبه وجه المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه القليوبية إدارة الحملة الميكانيكية والطوارئ بتجهيز وصيانة الشفاطات وسيارات الكسح والطلمبات المحمولة علي سيارات وتوزيعها وفق مخطط منظم للتعامل مع الامطار.
وأوضح "مجاهد"، أنه فور الإبلاغ بالتوقيتات المتوقعه لسقوط الأمطار يتم تشكيل غرفة عمليات الطوارئ لمتابعة التعامل مع مناطق تجمع مياه الأمطار.
يذكر ان المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أنه تم رفع درجات الاستعداد بشركات المياه تحسبا لموسم الأمطار، ورفع كفاءة المعدات وشراء معدات حديثة للتعامل مع السيول.
وأكد، أن هناك تنسيق بين كافة الوزارات والأجهزة المعنية وهيئة الأرصاد الجوية لاتخاذ الاحتياطات اللازمة والإجراءات الاحترازية وتنفيذ خطط الطوارئ ونشر سيارات شفط المياه فى مطالع الكباري والأنفاق للتعامل الفوري مع المياه.
تطهير بالوعات الصرف الصحى
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