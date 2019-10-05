الخليج 365: قطار التأمين الصحى الشامل يصل محطة أسوان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا الأحد، العديد من القضايا والملفات المهمة، على رأسها: عقد الندوات التثقيفية للمواطنين عن المنظومة.. قطار التأمين الصحى الشامل يصل محطة أسوان.. إقبال كبير من المواطنين على التسجيل وفتح ملفات للأسر بالإدارات الصحية.. والأهالى: يقضى على مشكلة نقص الأطباء وقلة الخدمات الصحية فى القرى النائية واقرأ أيضا.. واقرأ أيضا.. الفريق عبدالمنعم خليل أقدم القادة العسكريين فى مصر: انتصارى على شارون فى الإسماعيلية هو أسعد لحظات حياتى مشاهير شاركوا فى الحرب بالروح والدم.. محمد حمام صوت البندقية الذى حرر بيوت السويس.. وكاريوكا فدائية تنقل السلاح وممرضة تداوى الجرحى فى عنبر 21 مشاهير شاركوا فى الحرب بالروح والدم.. محمد حمام صوت البندقية الذى حرر بيوت السويس.. وكاريوكا فدائية تنقل السلاح وممرضة تداوى الجرحى فى عنبر 21 يستهدف تخريج دفعات من الفنيين على أعلى مستوى.. الدراسة بأول معهد متخصص فى تكنولوجيا السكك الحديدية بالشرق الأوسط تنطلق غدا Advertisements الحكومة تستجيب لـ17 ألف شكوى بينها عدد من الحالات بصحافة المواطن فى «الخليج 365».. 183 ألف رسالة لـ«الشكاوى الحكومية» عن القمامة.. «مدبولى » يشدد على الاستجابة.. وقرار حكومى بإنشاء 19 غرفة صناعية.. أبرزها للحرف اليدوية والسينما والتطوير العقارى الحكومة تستجيب لـ17 ألف شكوى بينها عدد من الحالات بصحافة المواطن فى «الخليج 365».. 183 ألف رسالة لـ«الشكاوى الحكومية» عن القمامة.. «مدبولى » يشدد على الاستجابة.. وقرار حكومى بإنشاء 19 غرفة صناعية.. أبرزها للحرف اليدوية والسينما والتطوير العقارى عفو رئاسى عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بـ6 أكتوبر المشدد 10 سنوات لـ5 متهمين فى «أحداث مجلس الوزراء » وإلزامهم بسداد 17 مليون جنيه المشدد 10 سنوات لـ5 متهمين فى «أحداث مجلس الوزراء » وإلزامهم بسداد 17 مليون جنيه استبعاد أحمد الشناوى.. مفاجآت فى اختيارات البدرى لأول معسكراته مع المنتخب "التعليم": ممنوع استخدام مكبرات الصوت بالمدارس لعدم إزعاج المواطنين "التعليم": ممنوع استخدام مكبرات الصوت بالمدارس لعدم إزعاج المواطنين وزير الدفاع ينيب قادة الجيوش بوضع إكليل زهور على قبر الجندي المجهول

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