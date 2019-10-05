صور.. قنصل مصر العام في نيويورك يزور كنيسة ستاتن ايلاند ويتفقد معرض المنتجات المصرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقي اليوم السفير دكتور هشام النقيب، قنصل مصر العام في نيويورك ، برفقته أعضاء من القنصلية العامة، كهنة وأعضاء كنيسة ستاتن ايلاند.
وألقى راعى الكنيسة كلمة أعرب خلالها عن سعادته بحضور النقيب وأعضاء القنصلية في المهرجان السنوي في حب مصر المقام بمقر الكنيسة.
وقام السفير دكتور هشام النقيب بجولة في الكنيسة والمعارض المقامة للمنتجات المصرية، كذلك المجسمات الفرعونية الجميلة التي توضح الآثار الفرعونية القديمة والتحنيط، فضلا عن المأكولات والمشغولات اليدوية.
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