شكرا لقرائتكم خبر عن تونى بلير وأمين رابطة العالم الإسلامى يبحثان برامج تعزيز المشتركات الإنسانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التشجيع على الحوار الثقافى والحضارى ومنصات الحوار تعاون فى البرامج التعليمية والبحثية و التبادل الثقافى تعاون بين رابطة العالم الإسلامى ومؤسسة بلير للتغيير العالمى دعم التنمية الوطنية حول العالم عبر الحكومات الرشيدة والإصلاح

استقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامى الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، فى مكتبه بمحافظة جدة، السيد تونى بلير رئيس وزراء المملكة المتحدة الأسبق، رئيس مؤسسة تونى بلير للتغير العالمي.

وعقد الجانبان اجتماعًا مطولًا ناقش عدد من الموضوعات ذات الصلة بالتغيير الإيجابى وتعزيز الوعى بالقيم الإنسانية المشتركة بين الأمم، إضافة إلى تعزيز العلاقات الثقافية والتواصل الحضارى والاجتماعى بين أتباع الأديان والثقافات المختلفة، والتشجيع على الحوار الثقافى والحضارى ومنصات الحوار، فضلا عن تكثيف برامج مكافحة المرض والفقر والأمية والجهل فى مختلف مناطق الاحتياج حول العالم، والعمل على تحقيق ذلك عبر وضع برامج وآليات للتعاون بين رابطة العالم الإسلامى ومؤسسة تونى بلير للتغيير العالمي.

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وتطرق اللقاء إلى ضرورة التعاون فى البرامج التعليمية والبحثية وبرامج التبادل الثقافى من أجل التوعية بأهمية البناء على القيم الإنسانية المشتركة، ودور ذلك فى نشر مفاهيم التسامح الدينى ومواجهة أفكار التطرف والكراهية، إضافة إلى التصدى لانكشاف المجتمعات التى تعانى من الفقر والجهل والمرض، على المؤثرات الخارجية، وأساليب الاستغلال والتوظيف السياسى والدينى السلبي.

وتطرق اللقاء أيضًا، إلى عقد الجانبين الدورات التدريبية وبرامج التواصل وتعزيز دور شريحة الشباب فى الإسهام فى صناعة السلام، إضافة إلى تطبيق برامج التنمية الوطنية فى المجمعات الفقيرة من خلال الحوكمة والتطوير المؤسسي.

يشار إلى أن معهد تونى بلير للتغيير العالمى، معهد غير ربحى يعنى ببرامج واستشارات وأبحاث دعم التنمية الوطنية حول العالم عبر الحكومات الرشيدة والإصلاح الثقافى، وتعزيز التسامح والتواصل الحضاري.