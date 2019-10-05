شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية: مصر تؤكد حقوق قبرص وسيادتها على مواردها فى منطقة شرق المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية اليوم السبت، عن تأكيد مصر على حقوق جمهورية قبرص وسيادتها على مواردها فى منطقة شرق المتوسط فى إطار ما يقضى به القانون الدولى، بما فى ذلك المناطق التى منحت فيها قبرص ترخيصًا للتنقيب البحرى عن النفط والغاز.

وحذر البيان من مغبة مواصلة أى إجراءات أحادية تنتهك الحقوق القبرصية وتهدد أمن واستقرار منطقة شرق المتوسط، مشددًا على ضرورة الالتزام باحترام وتنفيذ قواعد القانون الدولى وأحكامه.