شكرا لقرائتكم خبر عن الإفتاء: لا يجوز الاستيلاء على السلع المدعمة لتحقيق أرباح غير مشروعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز الحصول أو الاستيلاء على السلع المدعمة لتحقيق أرباح بطريقة غير مشروعة.

وأضافت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "ويجب على القائمين على أمر السلع المدعمة أن يتقوا الله سبحانه وتعالى فى أنفسهم، وفى حقوق الناس ومعايشهم، ويحرصوا على تسليم الأمانات إلى مستحقيها دون غيرهم".

واختتمت دار الإفتاء المصرية بالتأكيد على قول الله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إلى أَهْلِهَا﴾ [النساء: 58].