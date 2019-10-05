شكرا لقرائتكم خبر عن موجز 6 مساء.. ضبط 4 تجار آثار بحوزتهم 193 قطعة واكتشاف مقبرة بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها: نجحت أجهزة الأمن في ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى التنقيب عن الآثار، وبحوزتهم "193" تمثالا، وكذا تابوت حجرى وتحديد موقع مقبرة أثرية بالجيزة والتحفظ عليها فى إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة المنظمة بشتى صورها وأشكالها، وبخاصةً الجرائم المرتبطة بالحفاظ على ثروات البلاد وتراثها القومى.

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صور.. الداخلية تضبط 4 تجار آثار بحوزتهم 193 قطعة واكتشاف مقبرة بالجيزة

نجحت أجهزة الأمن في ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى التنقيب عن الآثار، وبحوزتهم "193" تمثالا، وكذا تابوت حجرى وتحديد موقع مقبرة أثرية بالجيزة والتحفظ عليها فى إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة المنظمة بشتى صورها وأشكالها، وبخاصةً الجرائم المرتبطة بالحفاظ على ثروات البلاد وتراثها القومى.

السيسي يوجه بمواصلة إنجاز كافة المشروعات الجارية بهيئة قناة السويس

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والمهندس محمد يحيى زكى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ليفربول يحافظ على تفوقه ضد ليستر سيتي بهدف ماني بعد 75 دقيقة.. فيديو

حافظ ليفربول المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح نجم منتخب مصر على تقدمه أمام ليستر سيتي بهدف دون مقابل بعد مرور 75 دقيقة في المباراة التي تجمعهما حالياً بملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج".

شيزوفرينيا الإخوان.. فيديو يفضح دفاع قنوات الإرهابية عن انتهاكات أردوغان

حالة من الشيزوفرينا، والتناقض التى يظهر عليها إعلاميو الإخوان، فهم لا يعون شيئا عن الواقع الذى يتحدثون عنه، ففى وقت يروجون فيه لفيديوهات مفبركة عن مظاهرات وهمية فى مصر، نجدهم على الجانب الآخر يجملون ويمجدون فى الواقع التركى، متجاهلين حالات القمع والانتهاكات التى يمارسها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ونظامه ضد شعبه.

الأمير ويليام يؤازر استون فيلا ضد نورويتش سيتي فى الدوري الانجليزي

تواجد الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون في مدرجات ملعب "كارو رود"، لمتابعة مباراة نورويتش سيتي واستون فيلا المحترف ضمن صفوفه الثنائي المصري محمود تريزيجيه وأحمد المحمدي ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج".

المشدد 10سنوات لـ5متهمين بـ"أحداث مجلس الوزراء" وإلزامهم بسداد17مليون جنيه

قضت الدائرة 5 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بمعاقبة 5 متهمين في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التى وقعت فى محيط مبانى مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري والتى عرفت إعلامياً بـ"أحداث مجلس الوزراء، بالسجن المشدد 10 سنوات، وإلزامهم بسداد 17 مليون و684 ألف و801 جنيهاً، عما أتلفوه، ومعاقبة متهم بالسجن المشدد 5 سنوات، كما قضت المحكمة ببراءة 3 متهمين أخرين.

وزير الرى السودانى: هناك إنجازات تمت بالمفاوضات حول سد النهضة

أكد ياسر عباس وزير الرى السودانى، أنه تم الاتفاق على مواصلة التشاور بين الوزراء للتوصل إلى حل بشأن سد النهضة، موضحا أن بناء سد النهضة سوف يتم بناؤه على مراحل وليس مرة واحدة، وهو ما سوف يساعد فى التوصل إلى حل دون وقوع أضرار.

وزير الرى السودانى: الاتفاق على تشكيل لجنة ثلاثية لمناقشة أزمة سد النهضة

قال ياسر عباس وزير الرى السودانى، إنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة ثلاثية تضم ممثلين من الدول الثلاثة لمناقشة أزمة سد النهضة، مشيرا إلى أنه يدعو إلى استمرار عمل اللجنة الفنية السودانية المصرية الإثيوبية لحل الخلافات بشأن سد النهضة.

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100 فنان من 40 دولة يشاركون فى منتدى فنون شباب العالم بشرم الشيخ 25 أكتوبر

تستضيف مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء منتدى فنون شباب العالم، خلال الفترة من 25 إلى 31 أكتوبر المقبل، برعاية اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وبمشاركة 100 فنان من 40 دولة حول العالم، من الشباب المتميزين فنيًا من مختلف الفنون، مع دعوة بعض كبار فناني العالم المشهورين.

مليار جنيه إيرادات شركات تجارة وتصدير الأقطان التابعة للقابضة للقطن والغزل

تستعد الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لعملية دمج شركات تجارة وحليج الأقطان فى بعضها خلال الفترة المقبلة، لتقليل عدد الشركات التى تعمل فى نفس المجال ،وذلك بحسب مصادر فى القابضة للقطن .

صور.. البيئة تنجح فى الإمساك بتمساح ببورفؤاد ونقله لحديقة حيوان الجيزة

نجحت وزارة البيئة فى الإمساك بتمساح صغير يقدر طوله بحوالى متر بمحيط معدية بورفؤاد بمدينة بورسعيد وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

شركة التعمير والإسكان: نسبة توصيل الصرف الصحى للقرى وصلت 40% بزيادة 25%

أكد اللواء سيد العشرى، رئيس شركة التعمير والإسكان للمرافق، أن الحكومة استطاعت تنفيذ مشروعات صرف صحى داخل القرى، خلال 4 سنوات بنسبة تخطت ما تم تنفيذه خلال الـ20 سنة الماضية، لافتا إلى أن نسبة الصرف الصحى داخل القرى وصلت لـ40% بدلا من 15%، بزيادة وصلت لـ25%.

الإعلان عن وظائف شاغرة بمنطقة سوهاج الأزهرية بصفة مؤقتة.. اعرف التفاصيل

أعلنت إدارة التنسيق بمنطقة سوهاج الأزهرية عن وظيفة (مدير إدارة) لإدارات "المكتبات والجلاوية والمنشاة "، وذلك بصفة مؤقتة لحين استكمال الإجراءات.

انتظام صرف الخبز بالكروت الذكية للمواطنين بعد تفعيل شبكة الاتصالات

أكد عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز انتظام صرف الخبز للمواطنين بالكروت الذكية بعد تفعيل شبكة الاتصالات الخاصة بمنظومة صرف الخبز.

ننشر أسماء المحكوم عليهم بـ"أحداث مجلس الوزراء"

قضت الدائرة 5 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بمعاقبة 5 متهمين فى قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التى وقعت فى محيط مبانى مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري والتي عرفت إعلامياً بـ"أحداث مجلس الوزراء، بالسجن المشدد 10 سنوات وإلزامهم بسداد 17 مليونا و684 ألفا و801 جنيه، عما أتلفوه، ومعاقبة متهم بالسجن المشدد 5 سنوات، كما قضت المحكمة ببراءات 3 متهمين آخرين.

وزير الدفاع ينيب قادة الجيش فى وضع إكليل زهور على قبر الجندى المجهول

أناب الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، قادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية لوضع أكاليل الزهور على قبر الجندى المجهول بمناسبة الاحتفال بالذكرى السادسة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد، حيث قام قائد الجيش الثانى الميدانى يرافقه نائب محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن، بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندى المجهول، لشهداء الجيش الثانى وقراءة الفاتحة ترحماً على أرواحهم الطاهرة .

أسعار الذهب تنخفض 2 جنيه.. وعيار 21 يسجل 683 جنيها للجرام

سجلت أسعار الذهب فى تعاملات السبت 5 أكتوبر، هبوط بقيمة جنيهين فقط، بالتزامن مع انخفاض سعر الذهب عالميا، إذ تراجع سعر أوقية الذهب من 1509 إلى 1504 دولار، وهو ما انعكس على أسعار الذهب اليوم فى مصر.

عفو رئاسى عن عدد من السجناء بمناسبة الاحتفال بـ"6 أكتوبر"

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 511 لسنة 2019، في شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض السجناء بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر عام 2019.