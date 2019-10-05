البيئة تنجح في الإمساك بتمساح ببورفؤاد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

نجحت وزارة البيئة في الإمساك بتمساح صغير يقدر طوله بحوالي متر بمحيط معدية بور فؤاد بمدينة بورسعيد وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وورد بلاغ من شرطة الأمن العام إلى محمية "اشتوم الجميل" يفيد بظهور تمساح بمحيط معدية بور فؤاد وفور تلقي البلاغ، أصدرت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد توجيهاتها بتشكيل لجنة من المحمية وبالتنسيق مع شرطة الأمن العام والجهات المعنية ببورسعيد؛ لمعاينة موقع البلاغ.

وتمكنت اللجنة من الإمساك بالتمساح، وتم أخد كافة القياسات اللازمة والتأكد من خلو الموقع من تماسيح أخرى، بالإضافة إلى التنسيق مع معهد بحوث صحة الحيوان ببورسعيد للكشف على التمساح والتأكد من حالته الصحية على أن يتم نقلة بعد ذلك إلى حديقة الحيوان بالجيزة.