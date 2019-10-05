مصر | اكتشاف لغز العثور على رضيعة مقتول فوق منزل بشبين.. والسر "عروسة حديثة الزواج"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اكتشاف لغز العثور على رضيعة مقتول فوق منزل بشبين.. والسر "عروسة حديثة الزواج" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن ضباط مباحث شربين، من كشف لغز العثور على طفلة رضيعة في أيامها الأولى، اعلى منزل مهجور بقرية الاحمدية التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية.

وتعود تفاصيل الواقعه، عندما تلقى اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، بلاغا من احد اهالي القرية، يفيد بعثور ابنته على جثة طفل حديث الولادة اعلى منزل مهجور بالقرية اثناء لعبها فوق المنزل.

وبالتعامل مع البلاغ المذكور، انتقلت قوة من ضباط الشرطة، برئاسة المقدم محمد الارضي رئيس المباحث الى مكان البلاغ المقدم وبالفحص تبين انها جثه لطفل رضيع حديث الولادة ملقيا علي ظهره ومغطي بالكامل.

Advertisements

وتم نقله للمستشفى وبتشكيل فريق بحث وبتكثيف التحريات، تبين ان وراء الواقعة عروس حديثة بالقرية لم يمض على زواجها إلا ٤٢ يوما الا انه كانت قد حملت به سفاحا قبل الزواج وعندما انجبته قررت التخلص منه بوضعة أعلى المنزل المهجور.

فتم القبض عليها بمواجهتها امام النيابة العامة اعترفت بقيامها بالواقعة، وان هذا الطفل كان من نتيجة بقيامها بعلاقة مع احد الشباب قبل زواجها وانها لم تستطع اجهاضه قبل فترة الحمل.

وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.