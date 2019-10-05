مصر | تجديد حبس أمين المجلس الأعلى للإعلام السابق 15 يوما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس أمين المجلس الأعلى للإعلام السابق 15 يوما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد قاضي المعارضات المختص حبس أحمد سليم، أمين المجلس الأعلى للإعلام السابق، واثنين آخرين، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في اتهامهم في قضية رشوة.

كانت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المحامي العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، قررت سابقًا حبس المتهمين 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، بعدما ألقت الأجهزة الرقابية القبض على "سليم" بتهمة تقاضى الرشوة مقابل الحصول على تصاريح إطلاق قناة تليفزيونية.

وتعو تفاصيل الواقعة عندما ألقت هيئة الرقابة الإدارية، القبض على أحمد سليم، أمين عام المجلس الأعلى للإعلام متلبسا في قضية رشوة.

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وضبط الأمين العام لمجلس الإعلام، متلبسا بالحصول على رشوة مقابل تسهيل أمور خاصة لرجل أعمال، وكان رجال مباحث الرقابة الادراية يرقابون المتهم منذ فترة للأشتكاك فى سلوكة لحين تم القبض عليه.

وتولى سليم عدة مناصب، منها رئيس مجلس إدارة مجلة الإذاعة والتلفزيون، ورئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة بديوان وزارة الإعلام، والمشرف العام على جهاز المطبوعات والصحافة الخارجية والإشراف الفني على مشروع تدريب الإعلاميين الأفارقة.

كما تولى منصب مدير الإعلام بالهيئة العامة للكتاب، وشغل منصب مدير عام العلاقات والإعلام بوزارة الشباب، ومدير عام المتابعة بوزارة الإعلام، كما تولى عدة مناصب أخرى بوزارة الإعلام قبل إلغائها ونقل صلاحياتها للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.