مصر | عاجل| بحوزتهم 193 تمثالًا.. ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في التنقيب عن الآثار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل| بحوزتهم 193 تمثالًا.. ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في التنقيب عن الآثار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن قطاع الأمن الوطنى، من ضبط تشكيل عصابى يضم عدد 22 عنصرًا من العناصر الإجرامية، لقيامه بأعمال حفائر للتنقيب عن الآثار بطريقة غير شرعية بالقرب من المنطقة الآثرية بالجيزة، وتمكنهم فى هذا الإطار من إكتشاف مقبرة أثرية ترجع لعصر الأسرة الرابعة الفرعونية وقيامهم بإستخراج بعض محتوياتها لإستخدامها فى عملية الترويج لبيعها.



تم فى إطار التعامل مع تلك المعلومات تحديد عناصر التشكيل الإجرامى المشار إليه، حيث تمكنت قطاعات الوزارة المعنية من ضبط عدد 4 عناصر منهم.



وعثر بحوزة المتهمين المضبوطين على القطع الآثرية التى تمكنوا من استخراجها من المقبرة، وتبين أنها عبارة عن عدد (193) تمثال، بالإضافة إلى تابوت حجرى كبير الحجم.



فى ذات الإطار أمكن تحديد موقع المقبرة والتحفظ عليها، وتم إخطار النيابة العامة ووزارة الآثار لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

