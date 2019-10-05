مصر | المؤبد لـ3 متهمين والمشدد لأخرين قتلوا كويتي داخل شقته بالعجوزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المؤبد لـ3 متهمين والمشدد لأخرين قتلوا كويتي داخل شقته بالعجوزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المؤبد ومعاقبة متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، ومعاقبة متهمة أخرى بالسجن المشدد 7 سنوات، في اتهامهم بقتل كويتي بمنطقة العجوزة وسرقته.

كما قضت المحكمة بإلزام المتهمين بسداد مبلغ 1001 لأهالي المجنى عليه كتعويض مدنى مبدئى، ومصادرة الأسلحة والمضبوطات.

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صدر الحكم برئاسة المستشار على محمد عمر الهوارى، وعضوية المستشارين حسين عبد الرؤف عبد المنصف زهران، وأشرف عبد الوهاب كمال الدين العشماوى، وخالد فخرى خالد الشلقامى، وسكرتارية خالد عبد المنعم.

كشفت تحقيقات نيابة شمال الجيزة بإشراف المستشار محمد المنشاوي، المحامي العام الأول للنيابة، أن الخادمة عزيزة مبارك محمد، 32 سنة، ربة منزل، مكنت الذئاب البشرية «على رحيم»، 30 سنة، «ميكانيكي سيارات»، وعبدالرحمن شعبان، 19 سنة، «عامل»، من دخول مسكن المجنى عليه وبحوزتهما أسلحة بيضاء وأدوات لشل مقاومة وحركة المجني عليه وقاما بتقييده وطرحه أرضا واستوليا على المبالغ المالية، وحاول المجني عليه الاستغاثة فانقض عليه المتهمان كاتمين أنفاسه بقصد ازهاق روحه ليتمكنا من إتمام السرقة والفرار بالمسروقات، حيث تواجد باقي المتهمين بمحيط العقار محل الواقعة لحين إتمام المخطط الإجرامي.

اعترف المتهمون تفصيليًا بارتكابهم الواقعة، وأجروا تمثيلا لجريمتهم بمسرح الحادث وجاءت مطابقة لما سردوه باعترافاتهم وما تم ضبطه من آثار مادية، وما ورد بتحريات جهات البحث وأقوال شهود الواقعة، وما انتهت إليه تقارير مصلحة الطب الشرعي بأن سبب الوفاة إسفكسيا الخنق.