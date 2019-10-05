مصر | نشرة حوادث الخليج 365.. تأجيل قضية فض اعتصام رابعة.. وأسبوع مأساوي بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث الخليج 365.. تأجيل قضية فض اعتصام رابعة.. وأسبوع مأساوي بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، اليوم السبت، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار:

شهدت محافظة الجيزة، العديد من الأحداث والجرائم المأسوية، خلال أسبوع، وكانت تنوعت جرائم القتل مابين قتل الشاب لزوجة عمه وأطفالها، ومابين قتل طبيب داخل مسكنه، وكانت آخرهم قتل طالب لشقيقته عن طريق خنقها بملاءة السرير

أمرت نيابة المعادى الجزئية، حبس طالبين لقيامهما بالسرقة بالإكراه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، تأجيل جلسة اعادة إجراءات محاكمة 73 متهمًا في قضية "فض اعتصام رابعة " لجلسة 9 أكتوبر وذلك لندب باحث اجتماعي لبحث حالة المتهم الحدث عمرو ياسين.

Advertisements

قررت محكمة القضاء الادارى تأجيل الدعوى المقامة من مكتب خالد على للقانون بالتعاون مع المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وكيلين عن الناشط علاء عبد الفتاح، لإلزام وزارة الداخلية يسمح له بتنفيذ المراقبة الشرطية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات أمن "الدقهلية، مطروح، الإسكندرية" من تحقيق النتائج التالية:

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بإيداع المتهم بقتل شقيقته بعد مشادة كلامية فقام بشنقها بملاءة السرير ويدعى"زياد" البالغ من العمر 17 عامًا، في المرحلة الثانوية، بإيداعه في إحدى دور الرعاية.

كشفت مناظرة نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية التحقيقات لجثة طفله رضيعة مقتولة وملقاة فى حفرة فى منطقة الخليفة أنها فى العقد الأول من العمر بها عدة أصابات وكدمات بالوجه والرقبة أدت الى وفاتها فى الحال، وتبين أنها كانت ترتدى ملابسها كاملة.