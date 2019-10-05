مصر | حبس "سايس جراج" 5 سنوات في السلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس "سايس جراج" 5 سنوات في السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المشدد 5 سنوات " لسايس جراج " لحيازته آلف قرص مخدر، بقصد الإتجار فى المواد المخدرة في منطقة السلام.

كشفت تحقيقات النيابة العامة بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة السلام، تفيد بقيام " وليد.ع" وشهرته "سيد"، بممارسة نشاطا إجراميا، في ترويج والتجار الأقراص المخدرة، متخذا من دائرة قسم شرطة السلام مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وبعمل التحريات اللازمة وتكثيف التحريات تم التأكد من صحة المعلومات الواردة، وبإعداد الأكمنة والاجراءات تم ضبط المتهم وإلقاءالقبض عليه، وبتفتيشه عثر بحوزته على أكثر من ألف قرص مخدر، وبمواجهته امام النيابة اقر بالمضبوطات بقصد الاتجار بها وتحقيق أرباح غير مشروعه، حرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات.